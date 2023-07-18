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Kamyonun çarptığı beton dubanın kırılan parçası, yayanın başına isabet etti

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#Samsun#Trafik#Kaza
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2023 11:16

Samsun’da kamyonun çarptığı beton mantar dubanın kırılan parçası, savrulup kaldırımda yürüyen Serkan İmamoğlu’nun (52) başına isabet etti. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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Kaza, saat 09.30 sıralarında İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Saadet Caddesi’nde meydana geldi. Ahmet G.’nin kontrolünü yitirdiği 34 KL 5748 plakalı kamyon, yoldan çıkıp kaldırımdaki beton mantar dubaya çarptı. Kırılan dubanın parçası fırlayıp kaldırımda yürüyen Serkan İmamoğlu’nun başına isabet etti. İmamoğlu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan İmamoğlu, tedaviye alındı.

Kamyon şoförü Ahmet G. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, olay bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

 

Kamyonun çarptığı beton dubanın kırılan parçası, yayanın başına isabet etti

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#Samsun#Trafik#Kaza