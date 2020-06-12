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Selay SAYKAL-Osman KARAGÖZ/ŞALPAZARI (Trabzon), (DHA)
Haber Giriş: 12.06.2020 - 17:44,Son Güncelleme:

Kamyonun altında kalan Berat kurtarılamadı

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Kamyonun altında kalan Berat kurtarılamadı
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TRABZON'un Şalpazarı ilçesinde park halindeyken freninin boşalması sonucu hareket ettiği öne sürülen kamyonun altında kalan Berat Erdin (12), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şalpazarı ilçesi Sugören Mahallesi'nde meydana geldi. C.K.’nin yol üzerine durdurduğu 28 NH 761 plakalı kamyon, el freni boşalınca hızla hareket etti. Kamyon yolda oynayan Berat Erdin'e, ardından da duvara çarptı. Kazada, Erdin ağır yaraladı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Berat Erdin, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kamyon sürücüsü C.K. gözaltına alındı.

Şalpazarı ilçesinde yaşayan Osman ve Hayriye Erdin çiftinin 10 çocuğundan en küçüğü olan Berat Erdin, Geyikli Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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