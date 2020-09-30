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Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 30.09.2020 - 09:41 | Son Güncelleme:

Kamyonetteki uyuşturucuyu ’Bozo’ buldu

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Kamyonetteki uyuşturucuyu ’Bozo’ buldu
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VAN’ın Gürpınar ilçesinde, polisin bir kamyonette, narkotik arama köpeği ’Bozo’ ile yaptığı aramada, aracın ön kaportasındaki göğüs kısmına zulalanmış 15 kilo 370 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Gürpınar ilçesindeki uygulama noktasında yaptığı yol kontrolü sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta narkotik arama köpeği ’Bozo’ ile arama yapan ekipler, aracın ön kaportasındaki göğüs kısmına zulalanmış 15 kilo 370 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili İ.B. ve M.B. gözaltına alındı.

Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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