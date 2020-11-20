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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)
Haber Giriş: 20.11.2020 - 12:59 | Son Güncelleme:

Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, kamyonet ile çarpışan, sepetli motosikletin sürücüsü Malik Bülbül (29), ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde İslahiye-Hassa yolunun 18’inci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne ilerleyen, Suriye uyruklu Ahmed Abras (40) yönetimindeki 27 MA 6213 plakalı kamyonet ile Malik Bülbül’ün kullandığı sepetli motosiklet çarpıştı. Kazada motosikletten yola savrulan Bülbül, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Bülbül'ü ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Malik Bülbül, hayati tehlikesi olduğu için Gaziantep’teki hastaneye sevk edildi. Kamyonet şoförü Ahmed Abras, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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