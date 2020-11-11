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DİLOVASI (Kocaeli), (DHA)
Haber Giriş: 11.11.2020 - 10:50 | Son Güncelleme:

Kamyonetin kasasından 61 kaçak göçmen çıktı

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Kamyonetin kasasından 61 kaçak göçmen çıktı
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KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde bir kamyonetin kasasında Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmen yakalandı, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi’nde park halindeki bir kamyonette kaçak göçmenlerin bulunduğu ihbarı aldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, park halinde bulunan kamyonetin kasasındaki Pakistan uyruklu 61 kaçak göçmeni yakaladı. Gözaltına alınan araç sürücüsü S.U. hakkında göçmen kaçakçılığı suçuyla soruşturma başlatılırken, kamyonete ise el konuldu. Kaçak göçmenler işlemler için İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

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