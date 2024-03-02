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Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı! Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti

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#Malatya#Trafik Kazası #Kamyonet
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2024 09:34

Malatya'da M.K. yönetimindeki kamyonet ile kamyonet ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Turan Kılıç (68), hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü M.K. gözaltına alındı

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Kaza, dün akşam saatlerinde Karababa Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. yönetimindeki kamyonet ile karşı yönden gelen Turan Kılıç'ın kullandığı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü Turan Kılıç yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ile jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kamyonet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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#Malatya#Trafik Kazası #Kamyonet

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