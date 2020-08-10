Kamyonet apartmanın önündeki boşluğa düşüp dik durdu
ZONGULDAK'ta, kontrolden çıkan kamyonet, apartmanın önündeki boşluğa düşerek, dik durdu. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi Balkaya Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DP 6659 plakalı kamyonet, virajda kontrolden çıkarak, apartmanın önündeki boşluğa düştü. Kazayı gören apartmanda oturanlar, sağlık ekiplerine haber verdi. Apartmanın önündeki boşlukta, motor kısmının üzerinde dik duran kamyonetten çıkarılan sürücü, ihbarla gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kamyonetin düştüğü yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.
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