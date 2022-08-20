Kamyondan dökülen dolgu malzemesinin altında kalan şoför hayatını kaybetti

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Merkeze bağlı Elmabahçe köyündeki baraj göleti yapım şantiyesinde şoför olarak çalışan Erdoğan Gür, kullandığı 06 DDY plakalı kamyonla inşaat sahasına dolgu malzemesi boşaltmak istedi. Gür, kamyonun damperini kaldırdığında arka kapak açılmadı. Gür, sıkışan kapağı açmak için kamyonun arka kısmına geçti. Ancak bu sırada kapak açıldı, Gür, dökülen malzemenin altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Taşların altından çıkarılan Erdoğan Gür'ün yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.