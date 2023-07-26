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Kamyondaki beton otomobilin üzerine döküldü! Sürücü kaçtı

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#İstanbul#Sultangazi#Trafik
Kamyondaki beton otomobilin üzerine döküldü Sürücü kaçtı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 26, 2023 09:51

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde seyir halindeki otomobile çarpan hafriyat kamyonunun damperinden taşan beton, otomobilin üzerine ve içine döküldü. Kazada kamyon sürücüsü olay yerinden kaçtı.

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Olay, dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı Arnavutköy istikameti Fenertepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobile arkasından gelen hazır beton yüklü kamyon çarptı. Kazada yaralanan olmazken, çarpmanın etkisiyle damperden dökülen yüzlerce kilo ağırlığındaki betonlar otomobilin arka camını kırarak içine döküldü.

Kamyondaki beton otomobilin üzerine döküldü Sürücü kaçtı

Kazanın ardından kamyon sürücüsü olay yerinden kaçarken, yola dökülen betonlar nedeniyle cadde üzerinde uzun süre trafik yoğunluğu yaşandı.

Sürücü ise otomobili kenara çekerek, içine dökülen betonları eli ile temizlemeye çalıştı.

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#İstanbul#Sultangazi#Trafik

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