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Gündem
Orhan AŞAN/VAN, (DHA)
Haber Giriş: 31.12.2020 - 09:33 | Son Güncelleme:

Kamyonda 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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Kamyonda 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi
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VAN'da polisin bir kamyonda yaptığı aramada 81 kilo 780 gram eroin ile 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan uyuşturucu madde ele geçirildi. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

Kamyonda 98 kilo uyuşturucu ele geçirildi
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Edremit ilçesinde şüphe üzerine bir kamyonda arama yaptı. Narkotik köpeği 'Şila'nın da kullanıldığı aramada 81 kilo 780 gram eroin ile 17 kilo 25 gram menşei belli olmayan uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan kamyon şoförünün emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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