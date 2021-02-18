Kamyona çarptı: 3 ölü
DÜN sabah saatlerinde Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 75’inci kilometresinde meydana gelen kazada, Antalya’dan Diyarbakır’a giden, Özel Diyarbakır firmasına ait, Mehmet Cevat Kaya yönetimindeki 06 AIM 10 plakalı yolcu otobüsü, önündeki Yunus Ak yönetimindeki 73 EA 424 plakalı kamyona çarptı.
Çoğu yolcunun uyuduğu sırada meydana gelen kazada, otobüsün ön tarafı hurdaya döndü. Kaza yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, otobüste tam bir can pazarı yaşandı. Sağlık ekipleri, yolculardan Özgür Akbulut, Barış Akbulut ve Reşat Atlıntak’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 41 kişi ise ambulanslarla Birecik ve Suruç’taki hastanelere kaldırıldı.
O DA DEVRİLDİ: 22 YARALI
Bursa’dan Niğde’ye giden Veli Erdem (42) idaresindeki 06 LPP 51 plakalı yolcu otobüsü, dün 05.30 sıralarında Aksaray-Ankara karayolunun 40’ıncı kilometresinde, tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile bölgedeki özel hastanelere kaldırıldı.