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Haber Giriş: 27.07.2020 - 21:15,Son Güncelleme:

Kamyon Kızılay'ın kan aracına çarptı: 1 yaralı

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Kamyon Kızılay'ın kan aracına çarptı: 1 yaralı
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Samsun'da kamyonun Kızılay kan aracına arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir Kızılay görevlisi yaralandı.

Kaza, Tekkeköy ilçesi Gelemem mevkisi Samsun-Ordu karayolunun 24. kilometresinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih M. idaresindeki 55 RP 431 plakalı Mercedes marka kamyon, Şenol Şahin yönetimindeki 34 PKD 84 plakalı Kızılay'a ait Ford marka kapalı kasa kamyonete arkadan çarptı. Kazada Kızılay görevlisi olan araç sürücüsü Şenol Şahin yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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