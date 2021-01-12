Kamu İhale Kurumuna (KİK) 20 personel alacak.. İşte başvuru şartları ve detaylar

Başvurular 18 Ocak 2021 tarihinde başlayacak ve 29 Ocak 2021 tarihi mesai bitiminde sona erecek olup başvuruların mevcut pandemi nedeniyle elektronik olarak yapılması esas olup, adayların şahsen veya posta yoluyla yapacağı başvurular da kabul edilecek.



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