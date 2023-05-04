Kamu Başdenetçisi Malkoç: 207 bin başvurudan 205 binini karara bağladık

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Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Ankara'da bir otelde düzenlenen 'İnsan Haklarının Korunması ve Tanıtımında Kamu Denetçiliği Kurumunun Rolünün Güçlendirilmesi Projesi'nin kapanış konferansına katıldı. Konferansa, Malkoç'un yanı sıra Adalet Bakan Yardımcısı Yakup Moğul, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Sivil Toplum, Temel Haklar, Yargı ve İçişleri Bölüm Başkanı Alexander Fricke ve Avrupa Birliği ile İlişkiler Genel Müdürü Elif Kurşunlu katıldı.

'TAVSİYE KARARLARIMIZA UYULMA ORANI YÜZDE 80'

Konferansta konuşan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, kurumun devletle vatandaş arasında uzlaşmacı görevini gördüğünü söyledi. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun (KDK) kuruluşunun 10'uncu yılında olduğunu hatırlatan Malkoç, "Bu süreçte toplumun her kesimiyle çalışmalar yaptık. Bunun yanı sıra kamu kurumları nezdindeki gücümüzü hem artırdık hem de pekiştirdik. Zaman zaman mahkeme kararlarına uyulmadığı oluyor ama Kamu Denetçiliği'nin tavsiye kararlarına uyuluyor. Bu kararlara uyulma oranı yüzde 80'lere çıktı ama inanın kolay olmadı. Kurumun etkinliğinin artırılması, kararlarımızın uygulanması için olağanüstü çaba sarf ettik. Yoksa bu oranları yakalamak kolay değil. Avrupa'da da bu oran yüzde 80 ama orada bu kurumlar onlarca, hatta yüzlerce yıl önce kurulmuş kurumlar" diye konuştu.

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'YABANCILARIN BAŞVURUSUNU DA ALIYORUZ'

KDK'nın İnsan Hakları Eylem Planı'na dair raporlar hazırladığını, bu raporları Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı'na sunduklarını kaydeden Malkoç, "2022 yılı sonu itibarıyla 207 bin 403 başvuru aldık. Bu başvurulardan 205 bin 639'unu karara bağladık. Sadece yazılı başvuru değil; telefonla, maille ve yüz yüze gelip destek isteyen insanlar da oldu. Bunların sayısı da bu süreçte 1 milyonu buluyor. 1 milyon kişiye yol göstermiş, hukuki yardımda bulunmuşuz. Biz yabancıların da başvurusunu alıyoruz. Çünkü anayasanın 74'üncü maddesinde 'Herkes Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurabilir' diyor. Bu anlamda mültecilerle ilgili uluslararası kurumlarla da fevkalade ilişkilerimiz var. Özellikle çocuklarla ilgili güzel çalışmalarımız var. Biz sadece verdiğimiz kararlarla değil, hazırladığımız raporlarla da idaredeki arkadaşlarımıza çok büyük katkılar sunuyoruz. Bu raporları dünyadaki bütün insan hakları kurumlarına da iletiyoruz. En son yayımladığımız 'Ege Denizi'ndeki Geri İtme Raporu' ile burada yaşanan kötü uygulamaları bütün dünyaya anlatmamız, burada yaşayan Suriyeliler ile ilgili raporumuz çok etkili oldu" ifadelerini kullandı.

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'UKRAYNA İLE RUSYA OMBUDSMANINI ANKARA'DA GÖRÜŞTÜRDÜK'

Özellikle uluslararası düzeyde yaptıkları toplantılarda Avrupa Birliği projesinden çok yararlandıklarını belirten Malkoç, "Son yaptığımız toplantının önemi şuydu; 40'a yakın ülkeden 70'in üzerinde ombudsman veya İnsan Hakları savunucusu vardı. Ukrayna Ombudsmanı ile Rusya Ombudsmanını Ankara'ya davet ederek birlikte görüşmelerini temin ettik. Bu süreçte 4 defa bir araya geldiler. İlk defa böyle bir şey oldu. Cumhurbaşkanımızın katıldığı toplantıda şunu ifade ettim; 'Siz hem Putin ile hem de Zelenski ile de görüşebilen ender liderlerdensiniz. Bunun sonucunda tahıl koridorunu açtınız ve dünya sizi alkışladı. Şimdi sizden talebimiz şudur; tahıl koridorunu açtığınız gibi insani koridoru da açalım ve böylelikle hem çocuklar hem kadınlar hem de esir değişimi temin edilsin.' Bu sayede birçok esir değişimi oldu, birçok refakatsiz çocuk aileleriyle buluştu. Bu arzu ettiğimiz seviyeye gelmedi ama biz her iki ombudsmanla da temaslarımızı sürdürüyoruz. Bizim bu talebimiz üzerine Sayın Cumhurbaşkanımız her iki ülke ombudsmanını yanına alarak, 'Bu talebi sizin devlet başkanlarınıza da ileteceğim' dedi ve hakikaten de yaptı. Kendisine bu açıdan da teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)