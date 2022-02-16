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KAMU Başdenetçisi Malkoç: 2021'de 19 bin 740 karar verdik

#Ombudsman#Şeref Malkoç#Karar
KAMU Başdenetçisi Malkoç: 2021de 19 bin 740 karar verdik

Kamu Başdenetçisi (Ombudsman) Şeref Malkoç, Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) 2021'de 18 bin 843 başvuru yapıldığını belirterek, "Bir önceki yıldan olan devirle birlikte 19 bin 740 karar verdik. 19 bin 740 kararın 1604'ü tavsiye, 3 bin 160'ı dostane çözüm kararı" dedi.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dilekçe Komisyonu, Kamu Denetçiliği Kurumu 2021 Yılı Raporu'nu görüşmek üzere AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır başkanlığında toplandı. Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, KDK'nin 2021 yılı raporuna ilişkin komisyona sunum yaptı. Malkoç, vatandaşlardan idareye ilişkin şikayetler aldıklarını, halkı dinlediklerini ve şikayetlerle ilgili idareyle görüştüklerini belirterek, "Kurumumuz hakkaniyet denetimi yapan tek kurumdur. Kurumumuza 2021 yılında yapılan 18 bin 843 adet şikayet başvurusunun yanında 2020 yılından devreden 2 bin 939 adet dosya ile birlikte toplamda 21 bin 782 adet dosya bu dönemde incelemeye alınmıştır. Bir önceki yıldan olan devirle birlikte 19 bin 740 karar verdik. Bu kararların 1604'ü tavsiye, 3 bin 160'ı dostane çözüm kararı" dedi.

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Malkoç, kuruma gelen şikayet ve değişik konularda yapılan başvurularda bölgelere göre dağılım hakkında da komisyona bilgi verdi. Malkoç, kuruma 2021 yılında yapılan başvuruların bölgelere göre değerlendirildiğinde en fazla başvurunun yüzde 23,71 oranla Marmara Bölgesinden geldiğini, bunu yüzde 19,07 ile İç Anadolu Bölgesi, yüzde 17,97 ile Ege Bölgesi ve yüzde 9,94 ile Akdeniz Bölgesinin takip ettiğini söyledi.

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