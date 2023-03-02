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Kamp kurup kaçak define arayan 12 şüpheli suçüstü yakalandı

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#Kırklareli#Kaçak Kazı#Define
Kamp kurup kaçak define arayan 12 şüpheli suçüstü yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 11:38

Kırklareli'de kamp kurup kaçak kazı yaparak define arayan 12 şüpheli jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

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Kırklareli Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Merkez Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grubun kaçak kazı yaparak define aradığını belirledi. Şüphelileri takibe alan jandarma, Çağlayık köyü Değirmentaşlı mevkisinde, çadırlarla kamp kurup kazı yaptıklarını saptayıp bölgeye operasyon düzenledi. Liderliğini H.Y.'nin yaptığı 12 şüpheli, kazı yaparken suçüstü yakalandı.

Bölgedeki aramada, şüphelilerin kullandığı çadır ve araçla 6 kırıcı delici matkap, 2 karot makinesi, 2 jeneratör, 2 spiral makinesi, 3 su pompası, 1 elektrikli el testeresi, 1 gaz dedektörü, 100 metrelik elektrik kablosu, kazma, balyoz, çekiç, kürek, murçtan oluşan 42 muhtelif kazı malzemesi ve 1 kamyonet ele geçirildi.

'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak suretiyle kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet' suçlarından gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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#Kırklareli#Kaçak Kazı#Define

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