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Kameriyede kanlı kavga! 2 kişi öldü

#Trabzon#Sürmene#Uğurcan Bayraktar

Trabzon'un Sürmene ilçesinde kameriyede Muhammet H.'nin (25) tabancaya vurduğu Uğurcan Bayraktar (24) ve Mertcan Aygün (22) hayatını kaybetti, Harun Demir (20) ise yaralandı.

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Olay, öğle saatlerinde ilçe merkezi Çarşı Mahallesi'nde çay işletmesine ait kameriyede meydana geldi. Besicilik yapan Muhammet H., bilinmeyen nedenle husumetli olduğu, kameriyede oturan Uğurcan Bayraktar, Harun Demir ve Mertcan Aygün ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Muhammet H., tabancayla 3 kişiye ateş ederek kaçtı.

Mermilerin vücutlarının çeşitli yerlerine isabet etmesiyle kanlar içinde kalan 3 arkadaş yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesi sonrası yaralılar, hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Uğurcan Bayraktar ve Mertcan Aygün, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı Harun Demir'in tedavisi sürerken, olay yerinden çevredeki bir otomobile de ateş açarak kaçan şüpheli Muhammet H., ilçe emniyet müdürlüğüne teslim oldu. Gözaltına alınan şüphelinin sorgusu sürerken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Trabzon#Sürmene#Uğurcan Bayraktar

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