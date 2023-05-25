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Kamerayı fark eden hırsız ayakkabıları yerine koydu

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Hırsızlık
Kamerayı fark eden hırsız ayakkabıları yerine koydu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 25, 2023 10:26

Gaziosmanpaşa'da bir binaya giren şüpheli, güvenlik kameralarını fark edince çaldığı ayakkabıyı yerine geri koydu. Sultangazi'de ise, bir kişi mağazanın önündeki ürünü kucaklayarak çalarken, bir markette ise aldığı kaşarları elbisesinin içine saklayan kişi güvenlik kamerasına yakalandı.

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Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettinpaşa Mahallesi'nde dün sabaha karşı dış kapısı açık unutulan binaya giren hırsızlık şüphelisi, tüm katları tek tek dolaştı.

Kamerayı fark eden hırsız ayakkabıları yerine koydu

Binanın dördüncü katındaki dairenin önünde bulunan bir çift ayakkabıyı çalan şüpheli, binadan ayrılacağı sırada içerideki güvenlik kameralarını fark etti. Bunun üzerine çaldığı ayakkabıyı geri yerine bırakan şüpheli, bir süre daha oyalandıktan sonra binadan ayrıldı.

Kamerayı fark eden hırsız ayakkabıları yerine koydu

 FIRIN VE KAŞAR HIRSIZLIĞI KAMERADA

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Sultangazi'de ise, 75. Yıl Mahallesi'nde cadde üzerinde bulunan bir mağazanın önünden geçen kişi, mağaza önünde bulunan ürünleri gözüne kestirdi. Eğilerek fırını kucağına alan şüpheli, hızlı adımlarla olay yerinden ayrıldı. Yine Esentepe Mahallesi'nde bir markete alışveriş yapma bahanesiyle gelen kişi, şarküteri bölümünde dört paket kaşarı alıp, elbisesinin içine sakladıktan sonra marketten ayrıldı. O anlar da marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamerayı fark eden hırsız ayakkabıları yerine koydu

Kamerayı fark eden hırsız ayakkabıları yerine koydu

 

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#İstanbul#Gaziosmanpaşa#Hırsızlık

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