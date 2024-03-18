Kamboçya'da Ufuk Öntürk vahşice öldürülmüştü, İzmir'de toprağa verildi

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İstanbul'da yaşayan Ufuk Öntürk, 2016'da kalp krizi geçirdi. Doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Öntürk, 2018'de dünya turuna çıktı. İlk olarak Tayland'a giden Ufuk Öntürk, daha sonra Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'ya geçti. Kamboçya'yı seven, orada yaşamaya başlayan Öntürk ile kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanları arasında 25 Şubat'ta tartışma çıktı. 6 kişinin bulunduğu olayda, Öntürk, başına isabet eden çekiç darbesiyle yaşamını yitirdi.

Ertesi gün Öntürk'ün Türkiye'deki yakınlarına ölüm haberi ulaştı. Öntürk'ün cenazesinin Kamboçya'da Budist inancına göre yakılması için vekalet istendiğini öğrenen yakınları, AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan'a ulaştı. İnan da durumu Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a iletti.

Kamboçya'daki yetkililerle temasa geçilip Öntürk'ün cenazesinin Türkiye'ye getirileceği bilgisi verildi. Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle cenaze, 22 gün sonra Türkiye'ye getirildi. Dün İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan alınan Ufuk Öntürk'ün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna teslim edildi. Öntürk, otopsi işlemlerinin ardından bugün Bornova ilçesindeki Pınarbaşı Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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Cinayete karışanların hak ettiği cezayı almasını istediklerini belirten Ufuk Öntürk'ün ablası Yıldız Eyiçalış (56), "Sayın milletvekilimiz sesimizi duyurdu. Cenazemizi buraya getirdiler. Hepsine çok teşekkür ederiz. Kardeşim Ufuk, herkesle iyi geçinen, sempatik biriydi" dedi.

Öntürk'ün eniştesi Deniz Keser (54) ise "Bize Ufuk'un cenazesinin yakılacağı bilgisi geldi. Ancak, direndik, geleneklerimize göre defin işlemi yapmak istedik. Uzun uğraşlar sonucu cenazeyi Türkiye'ye getirebildik. Evrak işleri uzun sürdü. Bize destek veren Bakanlığımıza ve devletimize çok teşekkür ederiz. Bunlar, caniler en ağır şekilde cezalandırılmalı ve devletimiz bunun takipçisi olacak" dedi.

Öntürk'ü son yolculuğuna uğurladıklarını söyleyen İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, "Hakan Fidan Bey ile paylaştık. Büyük emek harcayarak bu süreci yönettik. Adli süreçleri de devletimiz takip ediyor. Devletimiz çok büyük, asla vatandaşının cenazesini başka bir toprakta bırakmaz. Türkiye, güçlü bir ülke. Her zaman yanımızda hissediyoruz" diye konuştu. (DHA)