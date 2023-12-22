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Kalyoncu Ailesiâ€™nin acÄ± günü

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#Kalyoncu VakfÄ±#Cemal Kalyoncu#Cengiz Kalyoncu
Kalyoncu Ailesiâ€™nin acÄ± gÃ¼nÃ¼
OluÅŸturulma Tarihi: AralÄ±k 22, 2023 07:00

Kalyoncu VakfÄ± MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanÄ± Cemal Kalyoncuâ€™nun vefat eden eniÅŸtesi Fahri Cengiz Kalyoncu, dÃ¼n BÃ¼yÃ¼k Ã‡amlÄ±ca Camisiâ€™nden son yolculuÄŸuna uÄŸurlandÄ±.Â

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Ã‡amlÄ±ca Camisiâ€™ndeki tÃ¶rende taziyeleri Kalyoncuâ€™nun eÅŸi SongÃ¼l Kalyoncu ileÂ  Ã§ocuklarÄ± Bilal ve Hilal Kalyoncuâ€™nun yanÄ± sÄ±ra Cemal ve Reyhan Kalyoncu ile Haluk Kalyoncu kabul etti.

Kalyoncu Ailesiâ€™nin acÄ± gÃ¼nÃ¼

Fahri Cengiz Kalyoncu/Berat Albayrak da cenazeye katÄ±ldÄ±.

TÃ¶rene Ä°stanbul Valisi Davut GÃ¼l, Ä°stanbul Emniyet MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Zafer AktaÅŸ, CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸanâ€™Ä±n kardeÅŸi Mustafa ErdoÄŸan, eski Maliye BakanÄ± Berat Albayrak ve eÅŸi Esra Albayrak, Ä°lim Yayma VakfÄ± MÃ¼tevelli Heyeti BaÅŸkanÄ± Bilal ErdoÄŸan, DemirÃ¶ren Holding YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m DemirÃ¶renâ€™in eÅŸi Revna DemirÃ¶ren ve kÄ±zÄ± Yelda DemirÃ¶ren Kalyoncu ve Kalyoncu Ailesiâ€™nin diÄŸer Ã¼yeleri de katÄ±ldÄ±.

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Kalyoncu Ailesiâ€™nin acÄ± gÃ¼nÃ¼

Fahri Cengiz Kalyoncu Ã¶ÄŸle vakti kÄ±lÄ±nan cenaze namazÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã‡engelkÃ¶y MezarlÄ±ÄŸÄ±â€™nda defnedildi.Â 

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#Kalyoncu VakfÄ±#Cemal Kalyoncu#Cengiz Kalyoncu

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