Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Kalyon Holding'in kurduğu konteyner kente depremzedeler yerleşiyor

Güncelleme Tarihi:

#Gaziantep#Kalyon Holding#Depremzede
Kalyon Holdingin kurduğu konteyner kente depremzedeler yerleşiyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2023 09:39

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kalyon Holding'in kurduğu konteyner kente depremzedeler yerleşmeye başladı.

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Gaziantep'in İslahiye ilçesinde Kalyon Holding, depremzedeler için konteyner kent kurdu. Kalyon Holding yöneticileri de bölgeye gelerek, inceleme yaptı. Belirlenen alanda altyapı çalışması yapıldı, 500 konteyner kurulumu tamamlandı. Depremzede aileler, konteynerlere yerleşmeye başladı.

Kalyon Holding bünyesindeki Kalyon İnşaat Proje Müdürü Necdet Aykılıç, 10 gündür konteyner kent için gece-gündüz çalıştıklarını söyledi. 52 dönüm alana 500 konteyner kurulduğunu dile getiren Aykılıç, "10 gün içerisinde 750 kişilik bir ekiple gece-gündüz çalışarak burada konteyner kentimizi kurduk. Büyük bir işi kısa sürede bitirmiş olduk. Yönetim Kurulu Başkanı'mız Cemal Kalyoncu'nun talimatı ile bu işe 10 gün önce başladık. Şu anda bu konteyner kentte 500 aileye yaşam imkanı sağlıyoruz. Konteyner kentimizde bunun dışında spor alanları, basketbol sahamız, 450 metrekarelik çocuk oyun alanı, yemekhane, çamaşırhane gibi sosyal donatılar da bulunacak. Ayrıca Hasan Kalyoncu Üniversitesi psikososyal destek grubu da burada 1 ay boyunca hizmet verecek. Depremzedeler, konteynerlere yeni yerleşmeye başladı. Kısa süre içerisinde 3 bin kişi burada yaşamını sürdürebilecek" dedi.

Haberin Devamı

Kalyon Holdingin kurduğu konteyner kente depremzedeler yerleşiyor

Konteyner kentte depremzedeler için hazırlanan konteynerlerde banyo, tuvalet, televizyon, masa, sandalye buzdolabı, ranza, mutfak malzemeleri ve gıda gibi 6 kişilik bir ailenin ihtiyaç duyacağı tüm yaşam malzemeleri yer alıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Gaziantep#Kalyon Holding#Depremzede

BAKMADAN GEÇME!

Son dakika: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi Can kaybı 6ya yükseldi

Son dakika: Hatay’da 3 dakika arayla iki şiddetli deprem! 6.4 ve 5.8... Birçok ilden de hissedildi! Can kaybı 6'ya yükseldi

#Deprem
İstanbul Şişli’de bir binada risk tespiti yaptık: Bina sağlam mı böyle bakılıyor

İstanbul Şişli’de bir binada risk tespiti yaptık: Bina sağlam mı böyle bakılıyor

#Kahramanmaraş
Depremden etkilenen sevdiklerimize nasıl yardımcı olabiliriz Bunlar da geçecek demeyin... | 10 SORUDA Psikolojik ilk yardım

Depremden etkilenen sevdiklerimize nasıl yardımcı olabiliriz? 'Bunlar da geçecek' demeyin... | 10 SORUDA Psikolojik ilk yardım

#Deprem