MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKalplerde yaşıyor
GeriGündem Kalplerde yaşıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Ali KADI/ DHA
Haber Giriş: 16.07.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kalplerde yaşıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kalplerde yaşıyor

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara’da Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir’in Niğde’nin Bor ilçesindeki kabri, dün ziyaretçi akınına uğradı.

Farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, Halisdemir’in mezarı başında dua okudu. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mezarı ziyaret etti. Vali Şimşek, Halisdemir’in kahramanlığını, cesaretini herkesin bildiğini belirterek, “Şehit Ömer Halisdemir, hem darbenin seyrini değiştirdi hem de o gecenin sembol isimlerinden biri oldu. Bir anlamda da ülkemizin kaderini değiştirdi. Kendisini rahmetle, şükranla anıyorum. İnanıyorum ki bu topraklardan gerektiği zaman bu vatan için bu millet için bu bayrak için kendini seve seve feda edebilecek nice kahramanlar çıkacaktır” dedi. 

Kalplerde yaşıyor

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi