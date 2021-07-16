Kalplerde yaşıyor

Farklı şehirlerden gelen ziyaretçiler, Halisdemir’in mezarı başında dua okudu. Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir de mezarı ziyaret etti. Vali Şimşek, Halisdemir’in kahramanlığını, cesaretini herkesin bildiğini belirterek, “Şehit Ömer Halisdemir, hem darbenin seyrini değiştirdi hem de o gecenin sembol isimlerinden biri oldu. Bir anlamda da ülkemizin kaderini değiştirdi. Kendisini rahmetle, şükranla anıyorum. İnanıyorum ki bu topraklardan gerektiği zaman bu vatan için bu millet için bu bayrak için kendini seve seve feda edebilecek nice kahramanlar çıkacaktır” dedi.

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