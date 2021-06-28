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Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)-
Haber Giriş: 28.06.2021 - 11:41 | Son Güncelleme:

Kalp krizi geçiren uzman çavuş, hayatını kaybetti

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Kalp krizi geçiren uzman çavuş, hayatını kaybetti

Bartın Hava Radar Komutanlığı Kaçma ve Kurtulma Eğitim Merkez Komutanlığı’nda görevi başında kalp krizi geçiren Hava Piyade Uzman Çavuş Muhammet Karagöz (45), hayatını kaybetti.

Kaçma ve Kurtulma Eğitim Merkezinde görevli Hava Piyade Uzman Çavuş Muhammet Karagöz, önceki gece görevi başında aniden rahatsızlandı. Çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Uzman Çavuş Karagöz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yapılan otopsi sonrası Muhammet Karagöz’ün cenazesi, Garnizon Komutanlığı tarafından düzenlenen törenle memleketi Adana’ya gönderildi.

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