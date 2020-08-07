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Haber Giriş: 07.08.2020 - 21:21,Son Güncelleme:

Kalp krizi geçiren uzman çavuş gözyaşlarıyla toprağa verildi

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Kalp krizi geçiren uzman çavuş gözyaşlarıyla toprağa verildi
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NEVŞEHİR'de görev başındayken kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Kadir Yaşar, memeleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

 

Nevşehir Jandarma Komutanlığı emrinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Kadir Yaşar, dün görev başındayken rahatsızlandı. Hastaneye götürülen Yaşar, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen 3 çocuk babası Kadir Yaşar'ın cenazesi bugün memleketi Gaziantep'in Nurdağı ilçesine getirildi.

Yaşar için Nurdağı ilçe merkezindeki Uzay Çatılı Pazar yerinde cenaze töreni düzenlendi. Törene; Gaziantep Vali Yardımcısı Şenol Esmer, Nurdağı Kaymakamı Eşref Akça, Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Hacı Ahmet Önel, İslahiye Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Tahta, siyasi parti ve STK temsilcileri ile yakınları katıldı.

Cenaze töreninde Yaşar'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanan ailesi gözyaşları döktü. İlçe Müftüsü Mehmet Emin Okuyucu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardında Yaşar, Kurudere Mahallesi mezarlığında toprağa verildi.

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