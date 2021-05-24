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Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)
Haber Giriş: 24.05.2021 - 11:24 | Son Güncelleme:

Kalp krizi geçiren Siverek Kaymakamı Hasan Ongu hayatını kaybetti

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Kalp krizi geçiren Siverek Kaymakamı Hasan Ongu hayatını kaybetti

Ailesini ziyarete gittiği Bursa'da kalp krizi geçiren Şanlıurfa’nın Siverek ilçe Kaymakamı Hasan Ongu (40) hayatını kaybetti.

Geçen yıl aralık ayında Şanlıurfa'nın Siverek ilçe Kaymakamlığı'na atanan Hasan Ongu, sabah saatlerinde ailesini ziyaret etmek için gittiği, Bursa'da kalp krizi geçirdi. Evde dinlendiği sırada aniden fenalaşan Ongu için yakınları sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılan Hasan Ongu doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Evli ve 3 aylık 1 kız çocuğunun olduğu öğrenilen Ongu, 2005 yılında mezun olduktan sonra Kırıkkale Sulakyurt, Erzincan Kemah, Artvin Arhavi, Çanakkale Eceabat kaymakamlığı ile Artvin ve Hakkari Vali yardımcılığı görevleri yaptıktan sonra 2020 yılı Aralık ayında Şanlıurfa’nın Siverek ilçe Kaymakamlığı'na atanmıştı.

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