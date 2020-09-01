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GeriGündem Kalın'dan Avusturyalı bakana 'ironik' cevap! 'Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp...'
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AA
Haber Giriş: 01.09.2020 - 19:12 | Son Güncelleme:

Kalın'dan Avusturyalı bakana 'ironik' cevap! 'Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp...'

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Kalın'dan Avusturyalı bakana 'ironik' cevap! 'Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp...'
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ülkesini bölmek istediği iddiasında bulunan Avusturya Uyum Bakanı Susanne Raab'a "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." karşılığını verdi.

Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Raab'ın, Türkiye'nin Avusturya'daki Türk kökenlileri etki alanına alıp bu ülkeyi bölmek istediği iddialarını içeren habere yer verdi. Metne cevap olarak "Sadece Avusturya'yı mı? Ne ayıp..." yazan Kalın, paylaşımın sonunda gülen yüz emojileri de kullandı.

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