Kalın, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi ile görüştü

Kalın ve Halilzad görüşmede Afganistan’da yürütülen barış müzakereleri başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. ABD ile Taliban arasında 29 Şubat’ta imzalanan barış anlaşmasından Türkiye’nin duyduğu memnuniyet dile getirilirken, hâlihazırda devam eden Afganlararası müzakerelere destek mesajı verildi.

TÜRKİYE HAZIR

Dost ve kardeş Afgan halkının uzun yıllardır özlem duyduğu barış ve istikrarın sağlanması noktasında Afganlararası müzakerelerin öneminin altı çizildi. Bu müzakerelerin başarılı bir sonuç üretmesi adına Türkiye’nin gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğu belirtildi. Afganistan’da sağlanacak istikrarın bölgenin barış ve refahını olumlu etkileyeceği ve Türkiye’nin bu konuda ABD ile işbirliği yapmaya devam edeceği ifade edildi.

ÇAVUŞOĞLU’NA BİLGİ SUNDU

Zalmay Halilzad, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştü. Halilzad, Bakan Çavuşoğlu’na, Katar’ın başkenti Doha’da 12 Eylül’de başlayan Afganlararası müzakerelere ilişkin detaylı bilgi sundu.