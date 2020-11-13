MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri Kalın, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi ile görüştü
GeriGündem Kalın, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi ile görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
ANKARA
Haber Giriş: 13.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Kalın, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi ile görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Kalın, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi ile görüştü
Abone Olgoogle-news

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ı, Beştepe’de kabul etti.

Kalın ve Halilzad görüşmede Afganistan’da yürütülen barış müzakereleri başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldı. ABD ile Taliban arasında 29 Şubat’ta imzalanan barış anlaşmasından Türkiye’nin duyduğu memnuniyet dile getirilirken, hâlihazırda devam eden Afganlararası müzakerelere destek mesajı verildi.

TÜRKİYE HAZIR

Dost ve kardeş Afgan halkının uzun yıllardır özlem duyduğu barış ve istikrarın sağlanması noktasında Afganlararası müzakerelerin öneminin altı çizildi. Bu müzakerelerin başarılı bir sonuç üretmesi adına Türkiye’nin gerekli katkıyı sunmaya hazır olduğu belirtildi. Afganistan’da sağlanacak istikrarın bölgenin barış ve refahını olumlu etkileyeceği ve Türkiye’nin bu konuda ABD ile işbirliği yapmaya devam edeceği ifade edildi.

ÇAVUŞOĞLU’NA BİLGİ SUNDU

Zalmay Halilzad, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile de görüştü. Halilzad, Bakan Çavuşoğlu’na, Katar’ın başkenti Doha’da 12 Eylül’de başlayan Afganlararası müzakerelere ilişkin detaylı bilgi sundu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle