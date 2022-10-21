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Kalıcı saç düzleştirmede kanser riski... Dört kezden fazla yaptırmayın

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#Kanser#Saç Düzleştirme#Amerikan Sağlık Enstitüsü
Kalıcı saç düzleştirmede kanser riski... Dört kezden fazla yaptırmayın
Oluşturulma Tarihi: Ekim 21, 2022 07:00

Kadınların çok tercih ettiği kalıcı saç düzleştirme işleminde kullanılan ürünlerdeki kimyasalların, kanser riskini arttırdığı tespit edildi. Amerikan Sağlık Enstitüsü’nün yaptığı araştırmaya göre, yılda 4 kezden fazla düzleştirme yaptıran kadınlarda rahim zarı kanseri gelişme riski iki katına çıkıyor.

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AMERİKAN Sağlık Enstitüsü (NIH) bünyesindeki Ulusal Kanser Enstitüsü’nün yürüttüğü ‘The Sister Study’ adlı çalışmanın son yayınlanan etabında, kalıcı saç düzleştirme işleminin kadın kanserlerindeki etkisini ortaya koydu. Buna göre, Brezilya ve Amerikan fönü ile keratin düzleştirme gibi kalıcı düzleştirme işlemini yılda 4’den fazla yaptıran kadınlarda, rahim zarı kanseri riski iki katına çıkıyor.

ÖSTROJEN DENGESİNİ BOZAN MADDELER VAR

34 binden fazla kadının 11 yıl boyunca takip edilerek gerçekleştirildiği bu önemli çalışmayı değerlendiren Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Taylan Şenol, kalıcı düzleştiricilerde bulunan paraben, bisfenol A, çeşitli metaller ve formaldehit gibi endokrin bozucu kimyasal maddelerin östrojen hormonu dengesini bozduğunu ve östrojene bağlı gelişen kadın kanserlerini tetiklediğini söyledi: “saç düzleştirme sırasında kullanılan o sıcak maşa, kafa derisinin ısınmasına sebep olarak buradaki kan akımını artırıyor ve bu da kanserojen maddelerin vücut tarafından emiliminin daha fazla olmasına neden oluyor.”

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Doç. Dr. Şenol, çalışmaya göre bu işlemi yaptıran her 42 kadından birinde, rahim zarı kanserine rastlandığını kaydetti. Araştırmaya göre yılda bir kez bile bu işlemi yaptıran kadınlarda, rahim zarı kanseri gelişme riski artıyor.

‘HER SABAH FÖN ÇEKMEMEK İÇİN’

Kalıcı düzleştirme işlemini ilk kez 2 yıl önce yaptırdığını anlatan 24 yaşındaki Aynur Hürmüz, “Birkaç kez yaptırdım, güzel oluyor ve saçlarıma parlaklık veriyor. O yüzden tercih ettim. Her gün fön çekmeme de gerek kalmıyordu. Sağlığa zararlı olduğunu bilmiyordum” dedi.

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#Kanser#Saç Düzleştirme#Amerikan Sağlık Enstitüsü

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