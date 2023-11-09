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Kale gibi korunan eve özel harekat baskını! Şüphelinin sözleri 'pes' dedirtti

Güncelleme Tarihi:

#Antalya#Narkotik#Uyuşturucu Operasyonu
Kale gibi korunan eve özel harekat baskını Şüphelinin sözleri pes dedirtti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 09, 2023 17:50

Antalya'da polisin düzenlediği helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bir evde iki demir kapıyla önlem alındığı tespit edilirken, şüphelilerden biri evde temizlik yaptığını söyledi.

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Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri önceden belirlenen Yeşildere ve Doğuyaka mahallelerindeki 10 adrese uyuşturucu baskını yaptı. Helikopter destekli operasyonda Özel Harekat ekiplerinin ye de yer aldığı 100'e yakın polis katıldı. Operasyon sırasında girilen adreslerin giriş ve çıkışlarında polis ekipleri tarafından önlem alındı.

Kale gibi korunan eve özel harekat baskını Şüphelinin sözleri pes dedirtti

Doğuyaka Mahallesi'ndeki bir binaya giren polisler, şüphelilerden kapıyı açmasını istedi. Açılmayınca polis ekipleri levye ve koçbaşı ile kapıyı kırmak için çalışma başlattı.

Kale gibi korunan eve özel harekat baskını Şüphelinin sözleri pes dedirtti

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Bu sırada evin kapısının önüne bir demir kapı yapıldığı, içeriden de demir çubuklarla sağlamlaştırıldığı görüldü. Uzun uğraş sonucu kapının kırılmasıyla evde bulunan 3 kişi gözaltına alındı. Balkondan kaçmaya çalışan kişi de yakalandı.

Kale gibi korunan eve özel harekat baskını Şüphelinin sözleri pes dedirtti

"KAPININ ANAHTARI YOK, O YÜZDEN AÇAMADIK"

Yerlerin su olduğu evde arama yapıldığı sırada polis ekiplerinin sorularına şüpheliler, 'Kapının anahtarı yok o yüzden açamadık', 'Ben şimdi geldim, evde temizlik yapıyorduk' diye cevaplar verdi.

Kale gibi korunan eve özel harekat baskını Şüphelinin sözleri pes dedirtti

Yeşildere Mahallesi'ndeki bir adrese yapılan baskında da bina dışındaki güvenlik kameralarından giriş çıkışların takip edildiği görüldü.

Kale gibi korunan eve özel harekat baskını Şüphelinin sözleri pes dedirtti

Operasyonda uyuşturucu, silah ve bir miktar para ele geçirilirken, toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Kale gibi korunan eve özel harekat baskını Şüphelinin sözleri pes dedirtti

Kale gibi korunan eve özel harekat baskını Şüphelinin sözleri pes dedirtti

 

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#Antalya#Narkotik#Uyuşturucu Operasyonu

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