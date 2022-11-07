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Kaldırımda yürüyen Merve Onaycı alkollü sürücü kurbanı

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#Ankara#Alkollü Sürücü#Merve Onaycı
Kaldırımda yürüyen Merve Onaycı alkollü sürücü kurbanı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 07, 2022 17:16

Ankara'da kaldırımda yürüyen Merve Onaycı (33), alkollü sürücünün kontrolünden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yapılan testte 2,92 promil alkollü olduğu belirlenen Kadir İrfan Sözügüzel (29) tutuklandı.

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Kaza, önceki gün Etimesgut ilçesi TBMM Caddesi'nde meydana geldi. Kadir İrfan Sözügüzel yönetimindeki 06 GM 621 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Merve Onaycı'ya çarptı. Ağır yaralanan Onaycı, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaldırımda yürüyen Merve Onaycı alkollü sürücü kurbanı
Onayca, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından araçta çıkan yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Sözügüzel'in, yapılan testte 2,92 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kaldırımda yürüyen Merve Onaycı alkollü sürücü kurbanı
Gözaltına alınan Kadir İrfan Sözügüzel, bugün adliyeye sevk edildi. Sözügüzel, ifadesinde, kaza öncesi kız arkadaşı ile tartıştıklarını belirterek, "Kız arkadaşımı eve bırakmıştım. Moralim çok bozuktu, alkol aldım. Yolda ilerlerken aniden panik yaptım. Direksiyon hakimiyetini kaybettim. Telaştan kaldırımda yürüyen bayanı fark edemedim. Pişmanım" dedi.

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Kaldırımda yürüyen Merve Onaycı alkollü sürücü kurbanı
Kadir İrfan Sözgüzel, 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Merve Onaycı'nın cenazesi ise dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

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#Ankara#Alkollü Sürücü#Merve Onaycı

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