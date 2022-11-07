Kaldırımda yürüyen Merve Onaycı alkollü sürücü kurbanı

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Kaza, önceki gün Etimesgut ilçesi TBMM Caddesi'nde meydana geldi. Kadir İrfan Sözügüzel yönetimindeki 06 GM 621 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımda yürüyen Merve Onaycı'ya çarptı. Ağır yaralanan Onaycı, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Onayca, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından araçta çıkan yangın ise itfaiye ekibi tarafından söndürüldü. Kazadan yara almadan kurtulan sürücü Sözügüzel'in, yapılan testte 2,92 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Gözaltına alınan Kadir İrfan Sözügüzel , bugün adliyeye sevk edildi. Sözügüzel, ifadesinde, kaza öncesi kız arkadaşı ile tartıştıklarını belirterek, "Kız arkadaşımı eve bırakmıştım. Moralim çok bozuktu, alkol aldım. Yolda ilerlerken aniden panik yaptım. Direksiyon hakimiyetini kaybettim. Telaştan kaldırımda yürüyen bayanı fark edemedim. Pişmanım" dedi.