Kaldırımda yürürken dehşeti yaşadı! Akılalmaz olay...

Olay, gece 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi Bursa Caddesi'nde meydana geldi. M.A., caddede yürüdüğü sırada, hafif ticari araçla yanına gelen kimliği belirsiz kişi ile bir süre konuştu. Daha sonra kimliği belirsiz kişi araçla, M.A. da yürüyerek uzaklaştı. Yaklaşık 1 dakika sonra M.A.’nın yanına gelen şüpheli, seyir halindeki hafif ticari aracın camından M.A.'ya tabancayla ateş etti. Şüpheli olay yerinden kaçarken, kolundan vurulan M.A. ise kaldırıma oturdu. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.

VURAN KİŞİYİ TANIMADIĞINI SÖYLEDİ

Silah seslerini duyan mahalleli, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. M.A., olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı. M.A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen İl Emniyet Müdürlüğü Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği ekipleri, M.A.’yı vuran kişinin yakalanması için çalışma başlattı. M.A.’nın emniyette verdiği ifadede ise kendisini vuran kişiyi tanımadığını söylediği öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.