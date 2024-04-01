Kaldırıma çıkan İETT otobüsü 2 kişiye çarptı

Zeki GÜNAL - İstanbul DHA -
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 16:46
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Beyoğlu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak 2 kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen kazada korku dolu anlar yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak 2 kişiye çarptı. Yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.