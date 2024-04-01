×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
SEÇİM GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Kaldırıma çıkan İETT otobüsü 2 kişiye çarptı

Güncelleme Tarihi:

#İstanbul#İETT#İETT Otobüsü
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 16:46

Beyoğlu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak 2 kişiye çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 

Haberin Devamı

İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen kazada korku dolu anlar yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü kaldırıma çıkarak 2 kişiye çarptı. Yaralı vatandaşlar hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaldırıma çıkan İETT otobüsü 2 kişiye çarptı

Kaldırıma çıkan İETT otobüsü 2 kişiye çarptı

Kaldırıma çıkan İETT otobüsü 2 kişiye çarptı

Haberle ilgili daha fazlası:
#İstanbul#İETT#İETT Otobüsü

BAKMADAN GEÇME!