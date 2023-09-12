Kaldırım taşı silah sayıldı

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İstanbul Sultangazi’de lisede 10. sınıfa giden M.N.K. (15) adlı kız öğrenci geçen perşembe günü öğleden sonra okul kitaplarını almak için bir arkadaşıyla buluştu. Bu sırada bir grup erkek yanlarına gelerek sözlü tacizde bulundu. O sırada olay yerinden geçen Ç.İ. adlı erkek öğrenci, lise arkadaşlarının yanına giderek taciz edenlere tepki gösterdi. Bunun üzerine grup, Ç.İ.’ye saldırdı. Saldırıya ve tacize uğrayan gençler, kaçarak parktan ayrıldı. Saldırgan grup ise diğer arkadaşlarını da çağırarak peşlerine düştükleri gençlerin önünü kesti. Burada da Ç.İ.’ye saldırmaya devam eden grubun elinden arkadaşını kurtarmak isteyen M.N.K.’nin yüzüne kaldırım taşı fırlatıldı. Arkadaşı Ç.İ.’yi de tekme tokat döven saldırganlar onu da kulağından yaraladı. M.N.K. ve Ç.İ., çevre sakinleri tarafından hemen hastaneye götürüldü. M.N.K.’nin yüzüne dikiş atılırken 5 dişinin kırıldığı belirlendi. M.N.K., tedaviye alınırken Ç.İ.’nin darp sırasında yarılan kulağı da dikildi.

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SALDIRGANLAR OKUL ARKADAŞI ÇIKTI

M.N.K.’nin ailesinin şikâyeti üzerine yapılan araştırmada, M.N.K.’yi rahatsız eden ve taş atarak yüzünden yaralanmasına neden olan kişilerin, aynı okulda okuyan O.A.A. ve Y.A. adlı öğrenciler olduğu belirlendi. Polis ekipleri bu tespitin ardından O.A.A. ve Y.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. O.A.A. ve Y.A. polisteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılık iki öğrenciyi tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe gönderdi. Nöbetçi hâkimlik O.A.A. ve Y.A.’nın ‘silahla kasten yaralama’ suçundan tutuklanmalarına karar verdi.