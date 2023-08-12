Kalbimize gömdük

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Şehit Piyade Teğmen Fatih Uğur Altınbaş (27) için memleketi Ankara’nın Bala ilçesindeki Bala Merkez Camisi’nde tören düzenlendi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, Ankara Valisi Vasip Şahin, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, çok sayıda askeri personel ve emniyet mensubu katıldı. Şehidin annesi Tülay Altınbaş ile kardeşi Uğur Altınbaş, Türk bayrağına sarılı tabutun başında gözyaşı döktü.

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Şehit Altınbaş’ın cenazesi, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası, 2012 yılında kalp krizi nedeniyle vefat eden polis memuru babası Kadir Altınbaş’ın kabrinin yanında toprağa verildi.





ÜNİFORMALI VEDA

Şehit Piyade Uzman Çavuş Özkan Lale’nin (27) cenazesi askeri uçakla memleketi Sivas’a getirildi. Şehit için Nuri Demirağ Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi. Törende şehidin babası Kenan ve annesi Emine Lale ile ağabeyi Yasin, kardeşi Serkan Lale ve kız kardeşi Zümrüt Alma güçlükle ayakta durabildi. Zümrüt Alma’nın ağabeyinin askeri üniformasını giydiği görüldü. Şehidin cenazesi Yukarı Tekke Mezarlığı Ayyıldız Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından Garnizon Şehitliği’nde toprağa verildi.

ASKER SELAMI

Şehit Piyade Uzman Onbaşı Uğur Özdemir için memleketi Gaziantep’te tören düzenlendi. Bahaeddin Nakıpoğlu Camisi’ndeki törende şehit Özdemir’in tabutuna kapanan anne Fatma Özdemir ile yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin babası Bayram Özdemir ise şehit oğlunun tabutuna bakarak ağladı. Şehidin kardeşleri Sametcan ve Duran Özdemir, ağabeylerini son yolculuğuna ASKER selamı ile uğurladı. Şehit Özdemir’in cenazesi Gaziantep İl Müftüsü Hüseyin Hazırlar’ın kıldırdığı namazın ardından Yeşilkent Şehitliği’nde toprağa verildi.

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BİR ACI HABER DE DÜN GELDİ

- Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz’da yaralanan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Piyade Uzman Çavuş Ege Süleyman Görece, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.Görece, memleketi Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi.

KÖYÜNE GÖTÜRÜLDÜ

- Şehit Piyade Sözleşmeli Er Mahmut Üçdağ’ın (24) cenazesi, memleketi Diyarbakır’ın Hani ilçesi kırsal Çardaklı Mahallesi’ne getirildi. Şehit Üçdağ için köy camisinde tören düzenlendi. Şehidin cenazesi İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu’nun kıldırdığı cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi. Piyade Uzman Çavuş Mustafa Sezer (28) memleketi Zonguldak’ta, Piyade Uzman Çavuş Kemal Özek (26) de baba ocağı Denizli’de düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

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MSB: SURİYE’DE 12 TERÖRİST ETKİSİZ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada "Teröristlerin korkulu rüyası kahraman komandolarımız, teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor. Suriye'nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist etkisiz hale getirildi. Dün ve bugün Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde 21 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.