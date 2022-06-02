Kalbe komando operasyonu

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YEŞİM Tığlı (36), kuzenine refakat etmek için doktora gittiğinde acı bir sürprizle karşılaştı. Kendi deyimiyle ‘öylesine’ bir kontrol randevusu almıştı ama kalbinde kapak yetmezliği olduğunu öğrendi. O sırada üçüncü çocuğunu henüz dünyaya getirmişti. Hemen ameliyata alındı. Fakat operasyon sırasında kalbinde, kapağın yerleştirileceği bölümün dar olduğu görüldü. Bunun üzerine Prof. Dr. Burak Onan tarafından, ‘komando ameliyatı’ denilen bir operasyon ile kapakçığın yerleştirileceği bölge genişletildi ve yamalarla desteklendi. Türkiye’de yaklaşık 50 hastada gerçekleştirilen bu ameliyatın 15’i İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılmış.

‘KALBİM ŞİMDİ SAAT GİBİ’

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Yeşim Tığlı, geçirdiği operasyonu ve yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “İstanbul Haseki Eğitim Ve Araştırma Hastanesi’nde bana teşhis konuldu. Doktorum sadece 3 yerde ameliyat olabileceğimi söyledi. Annemde de mitral kapak yetmezliği bulunuyordu ve operasyon geçirmişti.

O esnada aynı hastalığın bende de olduğunu bilmiyordum. Ameliyata girerken Prof. Dr. Burak Onan bana neler yapacaklarını anlattı. Bir süre tereddütte kaldım ama eşim ‘Burak Hoca bu ameliyatı yapar. İyi olacaksın’ dedi. Onun da hislerine ve desteğine güvendim. Kalbim şimdi biraz daha sesli çalışıyor; saat gibi. Ama diyorum ki ‘İçimde tıkır tıkır çalışan, sağlam bir kalp var.’ Bu kalp bana, sağlığımı, zor günlerimi hatırlatıyor...”

VEDA MEKTUBU YAZDIM

3 çocuk sahibi olan Yeşim Tığlı, operasyon öncesinde çok endişeliymiş: “Ameliyata girerken çocuklarıma veda mektubu bıraktım. Onlara ‘Antalya’ya tatile gidiyorum gibi düşünün’ dedim. Ameliyattan çıkınca da mektubu kimse görmeden yırtıp attım. Çok şükür eskisinden daha iyiyim.”

MİNYONLARDA DARLIK OLUYOR

AMELİYATI gerçekleştiren İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mehmet Akif Ersoy Göğüs, Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Burak Onan, operasyonla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu operasyon Türkiye’de de dünyada da çok nadir gerçekleştiriliyor. Türkiye’de yaklaşık olarak 50 hastada yapıldı. Kapak yetmezliklerinde kapağı yerleştirdiğimiz bölüm bazı hastalarda dar oluyor. Eğer bu teknik ile ameliyatı gerçekleştirmezsek hastaların sıkıntıları belli bir ölçüde devam eder. Bu nedenle darlık olan hastalarda genişletilme yapılarak kapağın yerleştirilmesi gerekiyor. Halk arasında minyon olarak nitelendirdiğimiz vücut tipine sahip hastalarda genellikle bu darlık görülüyor.”

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NE SIKLIKTA GÖRÜLÜYOR?

- 75 yaş üzeri her 10 kişiden 1’inde mitral kapak yetmezliği görülüyor.

- Gençlerde mitral kapak yetmezliği oranı yüzde 1-2.5 arası.

- Romatizmal hastalık geçirenlerde ise kalp yetmezliği daha sık görülmekle birlikte mitral kapak yetmezliği de görülebiliyor.