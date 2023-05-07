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Kalabalığın üzerine sürdü! Ünlü barın önünde dehşet

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#Gece Kulübü#Özcan Şahin#Roşan Özbek
Kalabalığın üzerine sürdü Ünlü barın önünde dehşet
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 07:00

İstanbul’un tanınmış gece kulüplerinden birinde eğlendikten sonra çıkışta kavgaya karışan Özcan Şahin, bar önünde bekleyen kişilerin üzerine aracıyla daldı. Kavgayla ilgisi olmayan vale Ali Sedat Özkan ölürken, menajer Roşan Özbek yaralandı.

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İstanbul Gayrettepe’de Özcan Şahin (23) ve arkadaşı Bedirhan Muhdatoğlu (21), geçen salı akşamı tanınmış gece kulüplerinden Masquerade Club’a gitti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenen ikili saat 02.45 sıralarında bardan çıktı. Bardan çıktıkları sırada bar önünde devam eden bir kavgaya karışan Özcan Şahin, aldığı yumruk darbelerine öfkelendi. Arkadaşıyla birlikte 06 BFU 384 plakalı otomobiline giden Özcan Şahin, kavgadan dakikalar sonra barın önündeki kalabalığın üzerine otomobilini hızlanarak sürdü. Bar önünden ayrılan vale Ali Sedat Özkan (52) ve menajer Roşan Özbek’e (31) çarptı. Ali Sedat Özkan çarpmanın etkisiyle havaya fırlayarak yere çakıldı. Yapılan ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri barın önüne gitti. Ali Sedat Özkan ve Roşan Özbek hemen hastaneye kaldırıldı. Özkan hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sağ ayağında kırık olan Özbek’in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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‘BİRİLERİNE ÇARPTIĞIMI HATIRLAMIYORUM’

Polis ekipleri, Özcan Şahin’i gözaltına aldı. Şahin emniyetteki ifadesinde, “Barda alkol alıp eğlendikten sonra dışarı çıktık. Bar çıkışında birileri kavga ediyordu. Kavga edenlerden biri bana yumruk attı ve küfür etti. Daha sonra aracıma bindim. Birilerine çarptığımı hatırlamıyorum” dedi. İfadesi alınan arkadaşı Bedirhan Muhdatoğlu’nun da, “Barda eğlendik, kimseyle bir sorun yaşamadık. Otomobile gittik bindik. Özcan olayı gerçekleştirdi. Ben otomobili durdurmak için el frenini çektim. Olayı kasten yapıp yapmadığını bilmiyorum” dediği öne sürüldü.

TUTUKLANDI

İfadesinde ne olduğunu hatırlamadığını söyleyen Özcan Şahin, Özcan Şahin emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

 

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#Gece Kulübü#Özcan Şahin#Roşan Özbek

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