Kahvehaneler ne zaman açılacak? İşte en son gelişmeler

Kasım ayından bu yana kapalı kahvehanelerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceği merak ediliyor. Konuya dair resmi açıklamaları sorgulayan vatandaşlar, son gelişmelerden haberdar olmak istiyor. İşte, bu kapsamda son gelişmeler...

Kafelerin ve kahvehanelerin ne zaman açılacağı resmi açıklamalar ile takip ediliyor. Kasım ayında Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararla beraber, restoran, lokanta gibi yerler 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde faaliyet göstermeye başlamıştı.

Kahvehaneler bir süre daha kapalı kalacak. Bu kapsamda yeni bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs kısıtlamalarına ilişkin, "Restoran işletmeciliği konusunda, kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Çünkü endişelerimiz var. Her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu süreci tekrar tersine çevirmek, böyle bir şeyin altına girmek istemiyoruz. Gerekirse bir esneme yapılabilir" dedi.