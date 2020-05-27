Kahvehaneler ne zaman açılacak?
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 81 ilde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, arife günü başlayan ve 81 ilde Ramazan Bayramı boyunca uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından, iki aydan uzun süredir kapalı olan kahvehane ve çay ocağı benzeri mekanların ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Peki, kahvehaneler ne zaman açılacak?
İki aydan uzun süredir devam eden ve sosyal yaşamı büyük oranda etkileyen kısıtlamaların ne zaman biteceği merak ediliyor. Özellikle de kahvehanelerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceği araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Mart'tan bu yana kapalı olan kahvehane ve kafelerin, yeniden vatandaşlara hizmet vereceği tarih son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından binlerce kafeterya ve benzeri mekan kapatılmıştı.
Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.
Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.
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