Kahvehaneler ne zaman açılacak?

İki aydan uzun süredir devam eden ve sosyal yaşamı büyük oranda etkileyen kısıtlamaların ne zaman biteceği merak ediliyor. Özellikle de kahvehanelerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceği araştırılıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

Mart'tan bu yana kapalı olan kahvehane ve kafelerin, yeniden vatandaşlara hizmet vereceği tarih son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından binlerce kafeterya ve benzeri mekan kapatılmıştı.

Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.