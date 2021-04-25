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Gündem
DHA
Haber Giriş: 25.04.2021 - 18:21 | Son Güncelleme:

Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye 50 bin TL ceza

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Kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye 50 bin TL ceza

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, kahvehanede oyun oynayan 15 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 49 bin 50 TL para cezası yazıldı.

Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İnönü Mahallesi’nde açık olduğu tespit edilen bir kahvehaneye baskın düzenlendi. Kahvehanede 15 kişinin oyun oynadığı belirlendi. 15 kişiye koronavirüs tedbirlerine uymamaları nedeniyle 49 bin 50 TL ceza yazıldı.

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