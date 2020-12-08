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İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 08.12.2020 - 13:55 | Son Güncelleme:

Kahvehane'de 'okey' pahalıya patladı!

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Kahvehane'de 'okey' pahalıya patladı!
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Fatih'te, koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken ve ruhsatsız olduğu belirtilen kahvehanede kısıtlama saatinde oyun oynayan 38 kişiye toplam 120 bin 840 lira para cezası kesildi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri koronavirüs denetimleri kapsamında önceki gün Fatih Ali Kuşçu Mahallesi Kıztaşı Caddesinde bulunan bir kahvehanenin faaliyette olduğu ve içerisinde kumar oynatıldığı yönünde bilgi edindi.

Harekete geçen polis ekipleri aynı gün saat 21.40 sıralarında iş yerine denetim yaptı. Denetimde iş yerinin ruhsatsız olduğu ve içeride iş yeri sorumlusu Bayram B. ile birlikte toplam 38 kişi tespit edildi.

120 BİN 840 LİRA PARA CEZASI

38 kişiye 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. Maddesi gereğince 3 bin 180 liradan toplam 120 bin 840 lira idari para cezası kesildi. 

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