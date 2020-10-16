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GeriGündem Kahvehanede kumar oynayıp, kapalı alanda sigara içerken yakalandılar: 36 bin TL ceza
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Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa), (DHA)
Haber Giriş: 16.10.2020 - 14:03 | Son Güncelleme:

Kahvehanede kumar oynayıp, kapalı alanda sigara içerken yakalandılar: 36 bin TL ceza

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Kahvehanede kumar oynayıp, kapalı alanda sigara içerken yakalandılar: 36 bin TL ceza
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BURSA’nın İnegöl ilçesinde, polis tarafından baskın düzenlenen kahvehanede, kumar oynarken yakalanan 8 kişi ile kapalı alanda sigara içen 2 kişi ve iş yeri sahibine toplam 36 bin TL ceza yazıldı.

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinan Bey Mahallesi’ndeki bir kahvehaneye baskın yaptı. Baskında 8 kişi kumar oynarken 2 kişi kapalı alanda sigara içerken yakalandı. 8 kişiye kumar oynamaktan 32 bin 640 TL, iş yeri sahibine kumar oynatmaktan 3 bin 180 TL, kapalı alanda sigara için 2 kişiye de 200 TL ceza kesildi.

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