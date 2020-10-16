Kahvehanede kumar oynayıp, kapalı alanda sigara içerken yakalandılar: 36 bin TL ceza

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sinan Bey Mahallesi’ndeki bir kahvehaneye baskın yaptı. Baskında 8 kişi kumar oynarken 2 kişi kapalı alanda sigara içerken yakalandı. 8 kişiye kumar oynamaktan 32 bin 640 TL, iş yeri sahibine kumar oynatmaktan 3 bin 180 TL, kapalı alanda sigara için 2 kişiye de 200 TL ceza kesildi.