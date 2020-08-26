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Köksal USTAOĞLU/AKÇAABAT(Trabzon),(DHA)
Haber Giriş: 26.08.2020 - 15:32 | Son Güncelleme:

Kahvede 2 kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

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Kahvede 2 kardeşe silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
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TRABZON’un Akçaabat ilçesinde, kahvehanede çıkan tartışmada tabancayla ateş açılması sonucu 2 kardeşten 1’i öldü, diğeri ise ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yıldızlı Mahallesi’nde meydana geldi. Kardeşler Taner (28) ve Muhammet Kardeş (30), aralarında husumet bulunan S.C. ile kahvehanede karşılaşınca tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.C., husumetli olduğu 2 kardeşe yanında bulunan tabancayla kurşun yağdırdı. Ağır yaralanan Taner Kardeş, ihbarla gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı Haçkalı Baba Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Mustafa Kardeş de, ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Şüpheli S.C., daha sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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