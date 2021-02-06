Kahta’da aile katliamı: 6 ölü 4 yaralı

ADIYAMAN’ın Kahta ilçesine bağlı Doluca köyü yakınlarında dün, husumetli olan Gözel ve Göğüs ailelerinin fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tabanca ve tüfeklerin kullanıldığı çatışmaya dönüştü. 10 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çatışma jandarma müdahalesiyle son bulurken sağlık ekipleri, Mehmet Gözel (61), Mustafa Gözel (43) ve Mehmet Göğüs’ün (29) hayatını kaybettiğini belirledi. 7 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ancak İbrahim Göğüs (63), İbrahim Göğüs (32), Yusuf Göğüs (46) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Biri ağır, yaralanan 4 kişinin hastanede tedavisi sürüyor. Jandarma ise olayların daha fazla büyümemesi için köyde ve yaralıların tedavi gördüğü hastanede sabaha kadar yoğun güvenlik önlemi aldı.