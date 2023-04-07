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Kahrolduk

Güncelleme Tarihi:

#ADANA#Heyelan#ÖĞRETMEN
Kahrolduk
Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2023 07:00

Okuldan eve gitmek için yola çıkan öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin üzerine kaya düştü.

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Adana’da Saimbeyli-Feke karayolunda dün 14.00 sıralarında heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan kaya, bu sırada yoldan geçen Himmetli İlk ve Ortaokulu’nda görevli öğretmenlerin içinde bulunduğu otomobilin üzerine düştü. Olayda, Pınar Kılıç (29), Dilek Altıparmak (32), Ümmühan Dilbilir (39) ve Rahime Topak (37) yaşamını yitirdi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan 4 öğretmenin cansız bedenleri, otopsi için morga kaldırıldı. Öğretmenlerin, okuldan sonra oturdukları Feke ilçesine gitmek için yola çıktıkları bildirildi. Öğretmenlerden Altıparmak’ın bekâr, diğerlerinin evli olduğu öğrenildi.

Pınar Kılıç Adana’da, Dilek Altıparmak Adana’nın Feke ilçesinde, Ümmühan Dilbilir Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, Rahime Topak ise Adana’nın Kozan ilçesinde bugün toprağa verilecek.

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#ADANA#Heyelan#ÖĞRETMEN

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