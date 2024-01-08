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Kahreden yangın... Depremzede ailenin 2 çocuğu hayatını kaybetti

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#HATAY#Samandağ#Suudi Arabistan
Kahreden yangın... Depremzede ailenin 2 çocuğu hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2024 07:00

HATAY Samandağ’a bağlı Sutaşı Mahallesi’nde Suudi Arabistan’da çalışan Abdullah Hüzmeli’nin 6 Şubat’taki depremlerin ardından evinin bahçesine yaptığı, eşi Zeynep Hüzmeli ve 3 çocuğunun yaşadığı prefabrik evde, önceki gece saatlerinde yangın çıktı.

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1 yaşındaki kızı Duru ile bulunduğu evden çıkmayı başaran Zeynep Hüzmeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 yaşındaki İsacan ve Duru’nun ikizi olan Doğa’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Duru’yu kurtarabilen, 2 çocuğunu kaybeden Zeynep Hüzmeli, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme sürüyor. 

Kahreden yangın... Depremzede ailenin 2 çocuğu hayatını kaybetti

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#HATAY#Samandağ#Suudi Arabistan

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