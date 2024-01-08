Kahreden yangın... Depremzede ailenin 2 çocuğu hayatını kaybetti

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1 yaşındaki kızı Duru ile bulunduğu evden çıkmayı başaran Zeynep Hüzmeli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 4 yaşındaki İsacan ve Duru’nun ikizi olan Doğa’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Çocukların cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Duru’yu kurtarabilen, 2 çocuğunu kaybeden Zeynep Hüzmeli, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Elektrik kablosundan çıktığı değerlendirilen yangınla ilgili inceleme sürüyor.