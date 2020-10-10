Kahreden soru: Ya o silah bu kez tutukluk yapmazsa?

Derya Elbasan boşanma davası açtı. Kızlarıyla başka eve taşındı. Derya Elbasan 6 Haziran sabahı işe giderken Kartal’da karşısına çıkan eşi Erol Elbasan başına silah dayayarak tetiğe bastı. Silah iki kez tutukluk yaptı. Bağırmasın diye ağzıyla elini kapadığı eşinin yüzüne bu kez silah kabzasıyla vurdu. Yere düşünce de tekmeledi. Sonra da “Eşim düştü yardım edin” diye bağırmaya başladı. Taksiye bindirmeye çalıştığı Derya Elbasan o sırada “O yaptı” diye feryat etti. Çevredekiler durumu anlayınca Erol Elbasan kaçtı. Hastaneye kaldırılan Derya Elbasan’ın burun ve elmacık kemiği kırılmıştı. Erol Elbasan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

‘PİŞMANLIĞINA İNANMIYORUM’

Erol Elbasan hakkında, ‘eşi kasten yaralama’, ‘tehdit’ ve ‘alenen hakaret’ suçlarından toplamda 3 yıldan 11 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Anadolu 19. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Derya Elbasan, “Sanığın pişman olduğuna inanmıyorum. Can güvenliğim yok. Dışarıya çıktığında yarım bıraktığı işi tamamlayacaktır. En üst sınırdan cezalandırılmasını talep ederim” dedi. Son sözü sorulan Erol Elbasan ise, “Bütün kadınlardan özür diliyorum. Yaşanan her şeyden pişmanım” diye konuştu. Mahkeme hâkimi, sanık Erol Elbasan’ı önce, ‘eşi kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 3 ay hapis cezasına ardından iyi hal indirimi uygulayarak 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. ‘Tehdit’ ve ‘alenen hakaret’ suçlarından ise delil elde edilemediğinden beraatine karar verdi. Sanık Elbasan, almış olduğu ceza miktarı ve tutuklulukta geçirmiş olduğu süre nazara alınarak yaklaşık 4 ay sonra tahliye edildi. Ayrıca, Derya Elbasan’ın konutuna 500 metreden fazla yaklaşmasının yasaklanmasına da karar verildi.

‘İYİ HAL NE DEMEK’

Duruşmanın ardından açıklama yapan Derya Elbasan, “İyi hal derken ne kastediliyor? Mahkemedeki iyi hal, beni, hâkimin ve savcının gözünün önünde darp etmemesi mi, bana hakaret edememesi mi? Şu an çıkan karardan hiç memnun değilim. İyi hal kısmını kendime hakaret olarak sayıyorum” dedi.