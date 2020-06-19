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Haber Giriş: 19.06.2020 - 12:04,Son Güncelleme:

Kahreden olay! Gözyaşları yürekleri dağladı

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Kahreden olay! Gözyaşları yürekleri dağladı
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Adana’da kaybolan oğlunu gölete düştüğünü sanarak suya giren ve boğulan baba Yasin Güzelel’in cenazesi otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu Morgu’ndan alındı. Cenazenin alınması sırasında Güzelel’in kız kardeşlerinin gözyaşları yürekleri dağladı. Cenazenin teslim sırasında konuşan Yasin Güzelel’in babası Kadir, “Bir anlık panik atak ile oğlunun kaybolduğunu sanıp giriyor gölete. Biz çıkartırken oğlu da arabadan çıkıp yanımıza geldi. Bütün her şey bir anda oldu” dedi.

Dün, Adana'nın Tufanbeyli ilçesi Çatalçam Mahallesi'nde yaşayan evli ve üç çocuk babası Yasin Güzelel (34), gözden kaybolan 5 yaşındaki oğlu Abdulkadir'i aramaya başladı. Oğlunun, bahçesini sulamak için yaptırdığı gölete düştüğünü sanan baba Güzelel, suya girdi. Ancak dipteki çamura saplanan Yasin Güzelel boğularak hayatını kaybetti. Yasin Güzelel'in aradığı oğlu Abdulkadir ise bahçede park halindeki otomobilde oyun oynarken bulundu.

Kahreden olay Gözyaşları yürekleri dağladı

Otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırılan Güzelel’in cenazesi sabah saatlerinde yakınlarına teslim edildi. Cenazenin teslim sırasında konuşan Yasin Güzelel’in babası Kadir, “Bir anlık panik atak ile oğlunun kaybolduğunu sanıp giriyor gölete. Biz çıkartırken oğlu da arabadan çıkıp yanımıza geldi. Bütün her şey bir anda oldu” dedi.
Kahreden olay Gözyaşları yürekleri dağladı


Cenazenin alınması sırasında Güzelel’in kız kardeşleri Tuğba ve Meryem’in ‘Abi’ diyerek ağıt yakmaları ise yürekleri dağladı. Cenazenin bugün Tufanbeyli’de defnedileceği öğrenildi.
Kahreden olay Gözyaşları yürekleri dağladı

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