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Kahreden olay: Belediye işçisi, çöp yığınının altında kalarak hayatını kaybetti

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#Çöp Yığını#Kayseri#Kayseri Haberleri
Kahreden olay: Belediye işçisi, çöp yığınının altında kalarak hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 19, 2023 12:33

Kayseri'de, geri dönüşüm tesisinde çöp kamyonundan dökülen çöp yığınlarının altında kalan ayrıştırma görevlisi Zeydan Mugan'ın (45) arama kurtarma ekipleri tarafından cansız bedeni bulundu.

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Molu Düzenli Çöp Depolama ve Kompost Tesisleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, tesiste ayrıştırma görevlisi olarak çalışan belediye işçisi Zeydan Mugan, çöp kamyonundan dökülen çöplerin altında kaldı.

Kahreden olay: Belediye işçisi, çöp yığınının altında kalarak hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Turkuaz Arama Kurtarma, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleri sevk edildi. Ekipler, belediye işçisini kurtarmak için çalışma başlattı.

Kahreden olay: Belediye işçisi, çöp yığınının altında kalarak hayatını kaybetti

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Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasından sonuç alınamazken, arama ve kurtarma çalışması olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerine ertelendi.

Kahreden olay: Belediye işçisi, çöp yığınının altında kalarak hayatını kaybetti

Geri dönüşüm tesisinde çöp kamyonundan dökülen çöp yığınlarının altında kalan ayrıştırma görevlisi Mugan için hava koşulları nedeniyle ertelenen arama kurtarma çalışmaları, sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. Ekiplerin yaptığı kepçe çalışmasıyla, Zeydan Mugan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Mugan'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

Kahreden olay: Belediye işçisi, çöp yığınının altında kalarak hayatını kaybetti

Kahreden olay: Belediye işçisi, çöp yığınının altında kalarak hayatını kaybetti

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#Çöp Yığını#Kayseri#Kayseri Haberleri

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