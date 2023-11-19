Kahreden olay: Belediye işçisi, çöp yığınının altında kalarak hayatını kaybetti

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Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Molu Düzenli Çöp Depolama ve Kompost Tesisleri'nde meydana geldi. İddiaya göre, tesiste ayrıştırma görevlisi olarak çalışan belediye işçisi Zeydan Mugan, çöp kamyonundan dökülen çöplerin altında kaldı.

İhbarla olay yerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi Birimi (UMKE), Turkuaz Arama Kurtarma, Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği (ANDA) ve İnsani Yardım Vakfı (İHH) ekipleri sevk edildi. Ekipler, belediye işçisini kurtarmak için çalışma başlattı.

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Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasından sonuç alınamazken, arama ve kurtarma çalışması olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerine ertelendi.

Geri dönüşüm tesisinde çöp kamyonundan dökülen çöp yığınlarının altında kalan ayrıştırma görevlisi Mugan için hava koşulları nedeniyle ertelenen arama kurtarma çalışmaları, sabah saatlerinde tekrar başlatıldı. Ekiplerin yaptığı kepçe çalışmasıyla, Zeydan Mugan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Mugan'ın cenazesi otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.