Kahreden kaza... 2 çifti aşklarından ölüm ayırdı

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Metrelerce sürüklenen otomobil, taklalar atarak tarlaya savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştıkları araçtan çıkartılan 4 kişi, sağlık ekiplerine teslim edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Eda Ateşmen (24) ile ablası Zeynep Murhan’ın (32) yaşamını yitirdiği, sürücü Sedat Taşdemir ile Mustafa Murhan’ın (36) yaralandığı belirlendi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Taşdemir’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İki çiftin 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla Bursa’da bir mekânda akşam yemeği için bir araya geldikleri öğrenildi.

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Zeynep Murhan ile Mustafa Murhan’ın 10 yıllık evli, 4 ve 8 yaşlarında 2 çocuklarının olduğu öğrenildi. Sedat Taşdemir’in de hayatını kaybeden Eda Ateşmen ile nişanlı olduğu belirtildi.