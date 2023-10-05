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Kahreden haber! Terhis olan oğullarını almaya giden ailenin aracı kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı

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#Batman#Kaza#Asker
Kahreden haber Terhis olan oğullarını almaya giden ailenin aracı kaza yaptı: 2 ölü, 3 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 05, 2023 14:30

Batman’dan terhis olan oğullarını almak için Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gitmek için yola çıkan ailenin hafif ticari aracı, takla attı. Kazada, 2 kişi öldü, 2’si ağır, 3 kişi yaralandı.

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Kaza, sabah saatlerinde Çınar ilçesi kırsal Ovabağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Batman’dan terhis olan oğullarını almak için Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine gitmek için yola çıkan ailenin bulunduğu 72 ABE 375 plakalı hafif ticari araç, ismi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde ismi öğrenilemeyen kadın ile Hikmet Aydın’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Araçtaki yaralılar Gülsüm Ü., Gülşah Ü. ve 1 kişi ise ambulanslarla Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan Gülsüm ve Gülşah Ü.’nün hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri ise otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na götürüldü.

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Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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#Batman#Kaza#Asker

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